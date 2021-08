Wat is der bard mei it Fryske skipswrak by Flevolân?

Yn de modder fan Flevolân lizze hiel wat skipswrakken, mar der wie ien dy't it each luts fan konservator Joram Smale. Dat wie in skipswrak dêr't ferskate objekten yn sieten, lykas in tabaksdoaze en Fryske earizers. Op de objekten stiene de inisjalen fan Johannes Cornelis de Jong: de letters ADJ en HDJ binne werom te finen op de foarwerpen.

Famylje út Snits

Smale tinkt dat dizze Fryske earizers fan de dochters fan Johannes Cornelis de Jong wiene. Hy kaam derefter dat it skip fan in Fryske famylje wie. "Ze komen vermoedelijk uit Sneek. We kunnen ook zien dat die dochters later op verschillende plekken weer hertrouwden", wit Smale. "Dat was ook wel interessant. Ze zijn niet allemaal tegelijk in een scheepsramp op de golven verdwenen. Dus wat is er dan wel gebeurd met het schip?"

Wat is der bard mei it skip?

Dat is wat Smale witte wol. "Eigenlijk hebben we het schip zelf nog niet in de bronnen teruggevonden. Wat we wel hebben teruggevonden is een contract uit 1827, waarin diezelfde schipper een nieuw schuitje huurt. Maar die afmetingen daarvan kloppen niet met wat de archeologen in 1957 in de bodem hebben gevonden", seit er.