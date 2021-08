Bernespulwike Ljouwert giet wer net troch; organisaasje betinkt alternatyf

De bernespulwike fan Ljouwert giet dit jier wer net troch. Ferline jier waard it fakânsje-evenemint foar bern ek al skrast. De organisaasje hat krekt as doe wol in alternatyf betocht. Der binne twa dagen mei sport- en spulaktiviteiten opset, yn de lêste wike fan de skoalfakânsje.