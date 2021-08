Simmerblog: Simmer yn Sleat

Ferslachjouwer Johanna Brinkman stiet yn it sintrum by Sleat: ticht by it museum, it âlde stedshûs en de tsjerke. "Do sjochst in prachtich beskerme stedsgesicht fan 1972, dat hat brocht dat Sleat histoarysk weardefol en hiel karakteristyk bleaun is", seit ynwenner Henk Brouwer entûsjast. "It is ús taak, en dêr binne ferskate stichtingsbestjoeren foar yn it doarp, om dat oerein te hâlden."

Mar it hat ek in oare kant, fertelt er. Troch it beskerme stedsgesicht kinne minsken net samar mei de stêd de auto yn, en in skûtel op it dak kin bygelyks ek net.