Griene Stjer sneon it dekôr fan earste Ljouwerter triatlon

De dielnimmers swimme en hurddrave yn it Griene Stjer-gebiet, foar it fytsen dogge se ûnder oare ek Gytsjerk en Lekkum oan. De dielnimmers kinne kieze út in koarte en in lange triatlon.

It idee fan de triatlon komt fan Daniël Hooghiemstra. "Ik bin sels ek besiker fan it gebiet en 'fervent' dielnimmer oan triatlons. Je hawwe in idee en je prate wat mei minsken. Fan it ien komt it oar en sneon is it safier", seit de organisator.

Wachtlist

As it oan Hooghiemstra leit dan bliuwt it net by dizze iene edysje. "Op it momint dat minsken harren ynskriuwe koene, rûn it al stoarm. Ik haw no noch in behoarlike wachtlist fan minsken dy't eins net meidwaan kinne. Dat jout wol in soad fertrouwen. Minsken fine it 'leuk' en it sprekt oan. Dus ik soe it graach noch ris dwaan wolle", sa seit de triatleet.