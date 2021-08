Tal Freulepartoeren nimt noch fierder ôf: "Yn 2030 pas wer fan de partij"

Noed oer it weromrinnende tal partoeren op de Freule is net allinnich fan de lêste jierren. LC-kollumnist Pieter de Groot skreau der yn 2010 bygelyks oer: "It tal ôfdielingen dat op de Freule keatst, de jongesklassiker fan Wommels, dûkte dit jier foar it earst sûnt jierren ûnder de 50, de teller stûke by 47. De lêste tsien jier hat it tal hieltyd tusken de 50 en 60 skommele, yn 'e foarige iuw hawwe it der noch wol mear west."

En yn 2010 lei it ek al oan in kombinaasje fan faktoaren: "Doarpen dy't leechrinne, de konkurrinsje fan oare, mear ta de ferbylding fan jongerein sprekkende sporten, (...) feroaringen yn it ûnderwiis. De skaalfergrutting hat makke dat ûnderwizers fan de iene skoalle nei de oare 'hoppe' en net mear by de skoalle wenje en net iens mear yn it eigen doarp", skreau De Groot.