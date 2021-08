Stimmen út de muorren moatte Frjentsjerter skiednis ta libben bringe

Der binne 54 punten yn de hiele stêd dy't in QR-koade ha. Ien dêrfan is it Geuzegat, in tunnel oan de râne fan Frjentsjer. Dêr docht de poartewachter Ruurd syn ferhaal:

"Hè, wat!? Oh, dit gangetje hier! Ja dat noemen ze het 'Geuzengat'. En er zijn inderdaad onverstanden die beweren dat dit een geheime gang was waardoor de Geuzen stiekem de stad in en uit konden sluipen. Maar zeg nou zelf! Wat is er in de goedigheid geheim aan zo'n gat in het bolwerk!? Zoiets zie je toch al van kilometers afstand!? Néé! Neem nou maar van mij aan dat dit gewoon een gangetje is voor mensen die een stukje land aan de overkant van het water hebben. Dan kun je gemakkelijk even op en neer."

"Dit is dus ek sa'n foarbyld fan de skiednis", seit Pietersma. "Ruurd leit út wêrom't dy poarte en dy tunnel der binne. Je kinne dat op in buordsje derby hingje, mar op dizze manier sit der folle mear libben yn. Hooplik kinne wy minsken entûsjast meitsje foar it ferhaal fan Frjentsjer."

De audiotour Stimmen út de muorre is sûnt koart klear. Toeristen kinne dy fan no ôf oan folgje.