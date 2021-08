Bûtenswimbaden ha lêst fan min waar: "Normaal 700 mensen op een dag, nu tien"

It bad giet yn alle gefallen net ticht om de rein en ûnwaar. "Je kunt je erop kleden. Als het regent zet je de paraplu maar op. Als je in het water bent ben je toch al nat, dus dan maakt het niets meer uit."

Minder rekreative swimmers

Yn it iepenloftswimbad yn Hallum is it ek rêstich. "We ha benammen minder rekreative swimmers, ús eigen minsken bliuwe echt wol kommen", fertelt Jantine Kuiken van zwembad De Sawn Stjerren in Hallum.

Der is wol in grut ferskil mei ferline jier. Der binne mear minsken dy't baantsjes lûke yn it bad. Dat komt ûnder oare troch de coronamaatregels.

Graach tûzen yn 'e wike

It waar is fan grutte ynfloed op it bûtenswimmen, seit ek Kuiken. "We ha noch net echt waarme dagen hân wêrop't we echt in hiel soad besikers hienen. We komme hieltyd oan de 400 besikers yn de wike. As we tûzen besikers yn 'e wike ha, dan binne we echt bliid."