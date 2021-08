Brânwacht foarkomt boatûngelok mei akku's yn Ychtenbrêge

De brânwacht krige in melding fan in rare lucht op in hierboat yn jachthaven De Meerkoet. De opfarrenden rûkten in lucht fan rotte aaien en sochten dêrom kontakt mei de brânwacht. Se fielden har ek beroerd.

"Bij aankomst van ons werden onze vermoedens bevestigd dat er accu's aan het gassen waren onderin het schip", meldt de brânwacht. Ien akku wie 97 graden selsius, de oar waarmer as 80.

It hie oars ôfrinne kind, seit de brânwacht, mei it ynsidint yn Boalsert yn de achterholle. Dêr kamen earder dit jier twa minsken om it libben troch giftige akkudampen.

Ferslachjouwer Hayo Bootsma leit út wat der sa gefaarlik is oan in akku: