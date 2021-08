Minder oanfier by Visafslag Lauwersoog: “Heeft te maken met het koude weer”

It is meastentiids fêste prik oan it begjin fan 'e wike: de fiskfeiling by Visafslag Lauwersoog. Dizze moandei wurde ek wer in soad kilo's tarbot, skol en kabbeljau ferkocht oan gruthannels en restauranteigeners. Mar der wurdt oant no ta wol minder fisk oanfierd as yn ôfrûne jierren.

It kâlde waar is min foar de fangst en de fraach is ek leger: