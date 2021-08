Ljepperij Drylts opnij skrast: sânbêd stie blank

Drylts waard moandeitemiddei troffen troch in wolkbrek. It wetter yn it sânbêd, it plak dêr't de ljeppers delkomme, is lang lizzen bleaun. It slagget de organisaasje net om it wetter út it sânbêd te krijen. Dat wurdt dêrtroch te hurd en dat is net feilich. Dêrom giet der in streek troch de wedstriid.

Kommende woansdei wurdt der wol yn Drylts ljept. Dan yn it ramt fan de Fryslân Cup. De ôfstannen telle dan wol mei as earsteklassewedstriid. Dêrnei is it promoasje-/degradaasjemomint.