"Keatspublyk is oars as festivalpublyk: Freule is ferantwurde"

It bestjoer fan de Freulepartij hat ek oer de skouders fan de PC-organisaasje meisjoen. Dêr ha se fan leard, seit foarsitter Tjeerd Dijkstra fan de Freulepartij: "We ha leard dat it keatspublyk oars is as festivalpublyk. Se hâlde har frij goed oan de regels. Wy ferwachtsje dat it hjir ek net oars giet."

Dat is ek ien fan de betingsten om de keatspartij trochgean te litten. "Wy ha de gemeente Súdwest-Fryslân de tasizzing dien dat wy hjir soargje foar in goed ôfskerme en feilich gebiet. Dat binne wy ek ferplichte nei ús besikers ta." Om it folsleine terrein hinne wurde stekken set.