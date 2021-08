Cambuuroanfierder Erik Schouten: "Wij maken ons geen zorgen"

Cambuur moat neffens de Cambuurwatchers op fjouwer plakken noch spilers oanlûke. Twa fleugeloanfallers, in seis en in rjochtsback. Andor Faber: "En miskien ek noch wol in linker sintrale ferdediger, as konkurrint foar Schouten." Schouten: "Nou, dat hoop ik. Dat maakt ons alleen maar beter en vier centrale verdedigers zou wel goed zijn."

Arjen de Boer is kritysk oer it kommend seizoen en benammen it begjin: "Cambuur wit al hiel lang dat se nei de earedifyzje gean. Mar it komt derop del: Cambuur is der swakker op wurden."

Better as ôfrûne seizoen?

Hearrenfean begjint freed yn Deventer. Der is net in hiel soad feroare oan de seleksje. Arjen de Boer: "We ha in dramatysk seizoen hân. Wa seit my dan dat it dit seizoen wol goed giet?" Geert van Tuinen: "Der is ek noch altyd gjin nije spits efter Henk Veerman. Dat fyn ik echt in probleem. It komt der noch net echt út."