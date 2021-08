Henk de Jong wint foar de twadde kear priis foar bêste trainer

De Jong pakte ôfrûne seizoen de titel yn de earste difyzje mei Cambuur. Mei de Ljouwerters stie De Jong hast twa jier lang boppe-oan yn de earste difyzje.

De oare twa nominearren wiene Rogier Meijer (NEC) en Kees van Wonderen, dy't mei Go Ahead Eagles ek promovearre is nei de earedifyzje.

By Harkemase Boys bêste amateurtrainer

Yn 2009 wûn Henk de Jong de Rinus Michels Award al foar bêste amateurtrainer. Hy wie doe aktyf by Harkemase Boys, dat dat jier de dûbel pakte: kampioen fan de Haadklasse C (doe it heechste amateurnivo) en de distriktsbeker.