Waarman Gerrit Hiemstra oer it waar yn Fryslân: "It bliuwt net op dit nivo"

Wrâldwiid wurdt der alarm slein oer it klimaat, mar neffens Gerrit Hiemstra hat it feroarjende waar ek in soad ynfloed op Fryslân. "Yn syn algemienheid sille de ûntwikkelingen dy't wy al in tiidsje sjogge trochsette. Minder kjeld yn de winter, hegere temperatueren yn it algemien, en grif yn de simmer", seit de meteorolooch nei oanlieding fan it rapport fan IPCC, dat moandeitemoarn útkaam.

Noch ekstremer

Hiemstra ferwiist nei de oerstreaming yn Limboarch en de swiere reinbuien yn ús eigen provinsje. "It bliuwt net op dit nivo, it wurdt noch ekstremer", seit de waarman. "En dêr sille wy de maatskippij op ynrjochtsje moatte. "

"We binne wend oan it waar dat we kinne, dêr is ús hiele maatskippij op ynrjochte", leit Hiemstra út. "Mar we sille no te meitsjen krije mei waar dat we net kinne. It waar dat we krije sille is foar ús ûnbekend. Dat jildt foar Fryslân mar yn prinsipe foar de hiele wrâld."

Wynhoazen en hagelbuien

Hiemstra kin net foarsizze hokker waartype dan mear foarkomme sil. "Je wolle it graach konkreet meitsje, mar dat kin net. Jo kinne heechút wat foarbylden jaan, mar dat binne foarbylden út it ferline", sa seit Hiemstra. "It kin best wêze dat wy yn Fryslân en Nederlân mear te krijen hawwe mei wynhoazen, mei in soarte fan tornado's. Dat soe kinne, mar dat witte we net."

As de buien boppedat noch ekstremer wurde, soe it bygelyks ek hurder hagelje kinne. Hagelstiennen fan sa'n 3, 4 sentimeter soene yn de takomst dan net mear frjemd wêze, seit Hiemstra.