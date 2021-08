Natuurmonumenten leit lânbouperselen oan yn Fochtelerfean om fûgels te helpen

Fûgels as bygelyks gielfinken en kraanfûgels kinne sa profitearje fan it rogge en boekweit. "De lânbou yn Nederlân is hiel yntinsyf wurden. Sa yntinsyf dat der foar in hiel soad fûgels eins gjin plak mear is", leit Jacob de Bruin fan Natuurmonumenten út.

"In ljurk hat goed tritich dagen nedich om aaien te lizzen en 'jonkies' te meitsjen. Dy tritich dagen hat er tsjintwurdich net mear, want dan is der al wer in bewurking op it lân. Wy dogge de lânbou op in âlderwetske wize, sadat der ek mear tiid is foar fûgels om harren briedsel klear te krijen", seit De Bruin.

Iten foar minske en dier

De perselen helpe net allinnich de fûgels. "In part rispje we en dêr besykje we yn gearwurking mei de streek produkten fan te meitsjen. We wurkje gear mei de boeren yn de omjouwing. Mar we litte ek in part stean, dat is dan eins it iten yn de winter foar fûgels en foar mûzen", seit De Bruin.

It tal fûgels yn it gebiet nimt sûnt de oanlis al ta. "Dat is eat wat al bysûnder is, want yn Nederlân geane dy soarten hiel hurd efterút."