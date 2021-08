Simmerblog: Simmer yn Heech

It sylhûs yn Heech is in plak dêr't in soad minsken komme foar fakânsje. It is der hjoed drok mei caravans en boatsjes. "It blykt dat in soad minsken yn Nederlân bliuwe, dat skealt wol", seit Jan Hettinga, foarsitter fan Heeg Fan âlds. Hettinga is hikke en tein yn it wettersportdoarp. "It is moai. It hat in soad wetter, do kinst alle kanten út."

"Der komme hieltyd mear mooglikheden om te farren", seit Hettinga. Ek hy is in echte wettersportman. "Ik ha myn hiele libben syld, ik ha in sylboat en in slûp. It wetter is it moaiste."