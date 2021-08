Wilde verhalen over coronavaccinatie bij zwangerschap: dit zijn de feiten en fabels

Het onderwerp zwangerschap en het coronavirus is op dit moment extra actueel, nu is gebleken dat de deltavariant van het virus gevaarlijker is voor vrouwen die in verwachting zijn. "Daar ben ik wel erg van geschrokken", zegt Van der Houwen.

"Het gaat nu niet alleen meer over vrouwen die tot een risicogroep behoren, maar ook over vrouwen die niet echt een verhoogd risico hebben. Het geldt dus voor iedereen die zwanger is", legt de gynaecoloog uit.

Vaccin

Van der Houwen adviseert daarom al haar patiënten om het coronavaccin te nemen. "De kans dat je zonder de deltavariant op de ic komt als zwangere vrouw was al drie keer zo hoog. Als je daar beademt moet worden betekent dat ook dat je kind te vroeg geboren moet worden, als het al levensvatbaar is. Dat is echt een risico voor je kind en voor jezelf natuurlijk ook."

Over het vaccin gaan online de wildste verhalen rond. Zo zou je er onvruchtbaar van kunnen worden, maar volgens Van der Houwen is dat nergens op gebaseerd. "Dat is echt een fabeltje. Ik denk dat dat gekomen is na de HPV-vaccinatie. Dat had met de vruchtbaarheidsorganen te maken en toen is dat ergens gaan rondzingen."

"We hebben bij andere vaccinaties nog nooit gezien dat het een nadelig effect heeft op de vruchtbaarheid. Bij het HPV-virus is met studies inmiddels ook aangetoond dat het niet zo is. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat het virus iets doet voor de vruchtbaarheid", zegt Van der Houwen.

Social media

Volgens de arts zijn de wilde verhalen het gevaar van sociale media. "Als je iets vaker leest, dat heb ik zelf ook, dan ben je geneigd om dat te gaan geloven. Dus daar moeten we echt wat tegenover stellen: iets dat echt klopt."

Daarom houden Van der Houwen en Jongsma een informatieavond. "We gaan stap voor stap in op hoe het virus nou werkt. We gaan ook vragen beantwoorden, over borstvoeding bijvoorbeeld."

Open voor iedereen

Inmiddels hebben al honderd vrouwen zich aangemeld voor de online bijeenkomst. Het aantal mensen is niet beperkt. "Dus iedereen is welkom", zegt Van der Houwen. De inschrijving is te vinden via de website van Tjongerschans.

De informatieavond duurt van half acht tot kwart over acht. "En mocht het uitlopen vinden we dat niet erg. We blijven gewoon zitten voor alle vragen", aldus de gynaecoloog.