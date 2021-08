Bestjoer Tjalling Koopmans College Hurdegaryp op 'e nij foar de rjochter

Yn de rapporten stiet in soad krityk oer it finansjele hanneljen fan it bestjoer. Ek is der in kritysk oardiel oer de kwaliteit fan it ûnderwiis. It is de tredde kear yn koarte tiid dat it bestjoer fan de skoalle foar de rjochter stiet.

De earste saak wie foar de rjochtbank yn Amsterdam. Dêr besocht de direksje publikaasje fan sechstjin rapporten fan de ûnderwiisynspeksje, twa foar eltse lokaasje fan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs, op te kearen.

Rapporten wol publisearre

Ien fan de arguminten doe wie dat de ynhâld noch oanfochten wurdt en der gjin sprake wêze koe fan publikaasje. De rjochter tocht dêr oars oer en de rapporten oer de acht ferskate fêstigingen binne koartlyn publisearre.

De twadde saak wie foar de rjochtbank yn Ljouwert. Dêr easke dosint Bert Mul dat hy it skoaljier ôfmeitsje mocht. Hy krige dien nei't hy by Omrop Fryslân him kritysk útlitten hie oer it grutte ferrin ûnder dosinten by de fêstiging yn Hurdegaryp. Mul mocht fan de rjochter it skoaljier ôfmeitsje op it Tjalling Koopmans College.