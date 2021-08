Goed 2.000 kilo ôffal fan it Waad helle mei Beach Cleanup Tour

Stichting De Noordzee is noch in wike dwaande mei de aksje oan de Noardseekust, mar de Waadeilannen hawwe no west. Yn 2020 gie de tour net troch, yn 2019 waard der 3.262 kilo fûn.

Lyts plestik

It foel op dat der dit jier minder grut ôffal fûn waad, mar just mear lytse stikjes plestik. Dy kinne hiel skealik wêze foar it seelibben.

Sa'n 2,5 jier nei de ramp mei it kontenerskip MSC Zoe waard der ek noch altyd rommel út dizze konteners wei fûn. It giet bygelyks om boartersguod, kuorkes en kuolkast-aaibakjes.