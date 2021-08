RIVM: 74 nije besmettingen yn Fryslân

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 74 nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. It is der ien mear as sneon. Doe gie it om 73 besmettingen. Neffens it RIVM kin der wol sprake wêze fan in 'ûnderrapportaazje', om't der in steuring wie by it trochjaan fan gegevens fan teststrjitten.