Rennie Rijpma: "Sjoernalistyk is mear as samar in filmke de wrâld yn stjoere"

Rijpma wurket no sa'n 10 jier by de krante. Sy hold har benammen dwaande mei digitalisearring. No is sy dus einferantwurdlik foar de koers fan de krante dy't alle dagen miljoenen minsken berikt.

It Algemeen Dagblad is in krante mei in breed publyk. De nije haadredakteur is no in moanne dwaande. It wie fuort in heftige moanne, benammen troch de moard op Peter R. de Vries, dy't ek grutte yndruk makke op de sjoernalisten fan it AD.

"Ik moast fuort oan de bak"

It ferhaal fan Peter R. de Vries stiet foar in part hielendal op himsels, mar neffens Rennie Rijpma is feiligens fan sjoernalisten wol hieltyd mear in ûnderwerp wurden. Hast oer alle ûnderwerpen binne tsjinstellingen. As it no om it coronafirus of fuotbal giet, sa seit Rijpma. "De tsjinpoalen lykje hieltyd heftiger foar inoar oer te stean. Dat fernim je wol."