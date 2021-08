FIDEO: Generale repetysje SC Hearrenfean falt yn in it wetter

Erwin Mulder hat net lang genietsje kinnen fan syn earste wedstriid as oanfierder fan SC Hearrenfean. It oefenduel mei it Italiaanske Lecce, dat útkomt yn de Serie B, waard nei fjirtjin sekonden yn de twadde helte staakt fanwege it needwaar. It stie doe 1-1. Dat de Feansters net mei in folsleine wedstriid einigje, is neffens trainer Johnny Jansen en Mulder lang net ideaal. Dochs binne se hoopfol foar de start fan de kompetysje, oankommende freed. Hearrenfean spilet dan tsjin promovendus Go Ahead Eagles. "We maken stappen", konkludearret Mulder.