Fryslân kleuret sa goed as wis oranje op Europeeske coronakaart

De lêste kear dat parten fan Nederlân sa'n lege warskôgingskleur hiene, wie ûngefear in moanne lyn. De coronakaart wurdt alle tongersdeis makke troch it ECDC, sis mar it Europeeske Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Fjouwer kleuren

De organisaasje sjocht nei it tal positive tests yn de ôfrûne twa kalinderwiken en nei it persintaazje positive tests. De kaart hat fjouwer kleuren: grien, oranje, read en donkerread.

Op it stuit stean alle tolve Nederlânske provinsjes op read. Fryslân, Grinslân, Drinte en Seelân ha sa'n bytsje nije coronagefallen, dat se kommende wike sa goed as wis oranje wurde.

Risikokaart Nederlân

Woansdei komt de Nederlânske oerheid mei in nije kaart van de risikonivo's yn de 25 feilichheidsregio's. Dy kaart hat fjouwer nivo's. Fan leech nei heech binne dat 'waakzaam', 'zorgelijk', 'ernstig' en 'zeer ernstig'.

Fryslân stiet mei acht oare regio's no noch op 'ernstig', mar de ferwachting is dat dat in nivo omleech giet.