Moniek Klijnstra pakt goud mei it NK skeelerjen op de 100 meter sprint

Maya de Jong fan Haulerwyk pakte it sulver op de maraton. Yn de sprint waard sy ferslein troch Elisa Dul, dy't de nije nasjonale kampioen op de maraton is. Oan de ein fan de middei hearde De Jong by in sterke kopgroep mei in serieuze foarsprong.

By de manlju hat Jorrit Bergsma sneon net meidien, om't hy mei it wiete parkoers gjin risiko nimme woe op falpartijen. It Daikin NK Inlineskaten wurdt op de hurdfyts-skeelerbaan fan Rotterdam ferriden.