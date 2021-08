OERSJOCH: Wa keatst tsjin wa op de Freule?

Der steane dit jier 35 partoeren op de list. Dat is opnij minder as ferline jier en it jier dêrfoar. Yn 2020 wiene der 38 partoeren en yn 2019 noch 41 partoeren. Foarsitter Tjeerd Dijkstra sei doe al dat it der op like dat de partij der oan wenne moat, om't de oanwaaks fan jonge keatsers minder wurdt.