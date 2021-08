Tongerbuien binne spulbrekkers foar de sport: fuotbal en fierljeppen skrast

It terrein om de fierljepskâns yn Drylts hinne is dweiltrochwiet. Fierljeppers en publyk sochten in drûch plakje ûnder in ôfdak of paraplu.

Sprongen jilde net

De wedstriid is om in oer as 20.00 hinne stillein. Ek in ynkoarten wedstriid wie net mear mooglik. De sprongen dy't dien binne, jilde net foar it klassemint. Dat is foar guon spitich, sa ljepte Iris Wijbenga fan Heech in persoanlik rekôr mei 13,93 meter. It rekôr bliuwt stean, mar telt net mei foar de kompetysje.

It is de bedoeling dat de wedstriid yn Drylts moandei ynhelle wurdt, om 18.30 oere.