Lêste oefenwedstriid SC Hearrenfean staakt fanwege needwaar

Hearrenfean begûn wol aardich mei druk nei foaren, mar de Italianen makken de earste goal. In hoekskop waard knap yn it doel kopt troch spits Massimo Coda fan Lecce: 0-1.

Wer in Hearrenfean-ferdigener blessearre

Nei goed 20 minuten moast ferdigener Ibrahim Dresevic nei de kant mei in blessuere. Syn ferfanger wie Syb van Ottele. Dresevic is al de tredde ferdigener fan Hearrenfean dy't yn de tarieding op it nije seizoen blessearre rekke is.

Pawel Bochniewicz leit der moannen út mei in ôfskuorde krúsbân en Lucas Woudenberg hat in ankelblessuere. Woudenberg is wol op it paad werom.

De blessuere fan Dresevic liket lykwols ta te fallen. Dat sei trainer Johnny Jansen nei de wedstriid.

Joey Veerman makket lyk

Joey Veerman soarge yn de 26ste minút foar lykwicht yn de skoare. Veerman dribbele rjochting it strafskopgebiet, kombinearre mei Mitchell van Bergen en makke it sels, fia de binnenkant fan de peal, kreas ôf.

Dêrnei krige Hearrenfean in pear moaie kânsen om op foarsprong te kommen: in skot fan Tibor Halilovic ferdwûn oer de goal en Henk Veerman skeat in foarset fan Rami Kaib fan tichtby op de foet fan keeper Marco Bleve.