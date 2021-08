Cambuur yn slotfaze dochs noch njonken Waasland-Beveren: 2-2

Cambuur hie in dreamstart tsjin de ploech dy't útkomt yn it twadde nivo fan België. Sam Hendriks krûpte yn de fjirde minút goed foar in Belgyske ferdigener en tikke de foarset fan Nick Doodeman yn it doel, in echte spitsengoal. Dêrnei krige Cambuur kânskes om de foarsprong út te wreidzjen, mar in twadde goal kaam der net.

Waasland-Beveren hie letter wol gelok. Nei in hoekskop ûntstie der in klutssituaasje foar it Cambuur-goal. Leonardo Bertone kopte de bal yn twa ynstânsjes rjochting de twadde peal, wêr't Kevin Hoggas de bal fia Doke Schmidt tsjin it net skeat. Mei in 1-1 tuskenstân op it skoareboerd sochten beide teams de klaaikeamers op.