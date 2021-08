Bestjoerder slim ferwûne nei botsing tsjin in beam yn Koartehimmen

Op de Suderskarren by Koartehimmen hat in sneontemiddei in slim ûngelok west. It giet om in iensidich ûngelok: der is in auto tsjin in beam oanriden. Neffens de plysje is in man slim ferwûne rekke. De 23-jierrige bestjoerder moast troch de brânwacht út de auto helle wurde.