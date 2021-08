Warskôging foar tongerbuien yn it wykein

Koade giel is foarearst tusken 14.00 en 21.00 oere jildich. Der kinne wynstjitten oant sa'n 65 kilometer yn it oere foarkomme. Yn de rin fan de jûn lûke de meast aktive buien wer fuort.

Benammen it súdeastlike part fan de provinsje hat sneontemiddei al te krijen mei tongerbuien. Yn de omkriten fan De Gordyk, Easterwâlde en Appelskea gie it der om wei. Dat is ek it gefal by Flylân en Skylge.

Buien mei tonger en in soad wetter

"In part giet oer it Easten, in part giet oer it Waadgebiet", seit waarman Piet Paulusma. "Je kinne better net mei in boat op it wetter wêze. Wy binne der dêrmei net, want letter yn de middei en jûn folgje der wer stevige buien. Snein ek, dan waait it ek nochris hurd: krêft 7 út it súdwesten wei en wynstjitten yn krêft 8 of 9."