FIDEO: Stoepkrytfleur foar nije Ljouwerters

Yn Ljouwert binne ferskate stoepkrytteksten te finen. It giet om in aksje fan stedskeunstner Cote Create, oftewol Maria Jose Jara Veragua. Sy komt sels út Sily wei en wit hoe't it is om as frjemdling yn in oar lân terjochte te kommen. Dêrom moediget sy oare expats op mei fleurige boadskippen yn stoepkryt.