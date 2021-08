Scouting It Hearrenfean hat opbringst klimaksje oan Valkenburg donearre

De fiif leden fan scouting Polaris op It Hearrenfean hawwe in bysûndere aksje folbrocht. Se hawwe op in yndustryterrein in grut platfoarm boud fan houten peallen, dêr't sy seis dagen op slept hawwe. Der is goed 800 euro ophelle: dat is sneon oan de Limburchske scouting jûn dy't it swierst troffen is troch de oerstreamingen.