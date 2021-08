Nij kultureel poadium iepene yn jugendstilpân De Utrecht yn Ljouwert

It gebou út 1904 wie earder yn gebrûk as libbensfersekeringskantoar. Fjouwer jier lyn kochten Tjeerd en Astrid van der Hoek it monumintale pân yn art nouveau styl. In team fan foar it grutste part Fryske ûntwerpers ha it no klearmakke foar de kommende hûndert jier.

Sa is der achter it pân in stik bijboud. Dat is dien yn de foarm fan in diamant, seit eigener Astrid van der Hoek. "Er zit geen rechte wand in de aanbouw. Er zitten veel ramen in en op het dak liggen tegels gemaakt door Koninklijke Tichelaar in Makkum."