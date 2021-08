Persoan ferwûne by botsing tusken bus en auto by Hallum

It slachtoffer is mei in ambulânse nei it sikehûs oerbrocht. De oarsaak fan it ûngelok wurdt ûndersocht. It is net bekend oft der passazjiers yn de bus sieten.

De Ljouwerterdyk hat yn de rjochting fan Marrum in skoftke ôfsletten west foar it ferkear. De bus en de auto rûnen beide skea op en binne troch in berger fuortsleept.