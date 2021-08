Hegeskoalle yn Ljouwert wol wer iepen: "Online les laat zijn sporen na"

De miening fan Schaper slút oan op dy fan kolleezjefoarsitter Mirjam van Praag fan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dy fynt it heech tiid dat it heger ûnderwiis wer iepengiet yn it nije kolleezjejier. De coronaregels foar hegeskoallen en universiteiten binne stranger as dy foar it leger en middelber ûnderwiis.

"Studenten hebben nu anderhalf jaar vooral online les en dat gaat toch zijn sporen nalaten", seit Schaper. "Wij maken ons echt zorgen over het welzijn van studenten die in een kamertje alleen online onderwijs zitten te volgen en elkaar weinig kunnen ontmoeten."

Psychyske problemen

By NHL Stenden komme in soad sinjalen binnen dat it minder goed giet mei de studinten. "Ze hebben het moeilijk en met psychische problemen te kampen. Dat zie je ook aan vraagstukken die langskomen bij decanen en bij studentpsychologen. Een groot deel van de studenten heeft problemen met motivatie, maar ook met gewoon hun hele welzijn."

Om sa gau as mooglik wer iepen te kinnen, is de hegeskoalle foarstanner fan faksinaasje en stimulearret dat ek by de studinten en meiwurkers. Schaper: "Maar dat is wel een individuele keuze die iedereen voor zichzelf mag maken."

Faksinearje op skoalle

Der wurdt wol sprutsen oer it faksinearjen op skoalle. Schaper sjocht dat posityf yn. "Als dat soort experimenten er zijn, zullen wij daar zeker aan meedoen. Het allergrootste belang is gewoon studenten weer terug op de campus, met elkaar en met docenten, samen van elkaar leren. Daar heeft iedereen echt belang bij. Natuurlijk wel op een verantwoorde manier."