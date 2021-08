Terp Hegebeintum: "We wolle gjin ynvaazje fan Sinezen en Amsterdamske tafrielen"

De stichting hie it leafst noch in grutter gebou hân. "Dan hienen we mear sjen litte kinnen. We ha it no op itselde plak boud as dêr't it eardere sintrum stie. Dat wie op fersyk fan de doarpsbewenners. In earder plan fûnen se hielendal neat, dat ha we doe fuortendaliks fan tafel fage."

Dy bewenners wolle leaver ek gjin tafrielen lykas yn Giethoorn en Amsterdam, seit Van der Ploeg. "We binne der echt foar minsken dy't hjir nijsgjirrich nei binne. Dy kinne genietsje fan it museum, de terp en de tsjerke. Dat is echt in trije-ienheid."