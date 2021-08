Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 5): It doarp fan de takomst

Feanwâlden en it doarp fan de takomst

In doarp dat hurd oan 'e gong is mei fersterking en fernijing is Feanwâlden. Troch de oanlis fan de Sintrale As waard de dyk dy't dwers troch it doarp rûn oerstallich. Op it frijkommen terrein komt in transfearium, dêr't reizgje, rekreëarje en flekswurkje mei elkoar ferbûn wurde.

Feanwâlden wurket dêrby gear mei arsjitekteburo Karres en Brands, dat yn Denemarken mei-ûntwerper is fan 'it doarp fan de takomst': in hiel nij boud doarp dat foldocht oan alle moderne ynsichten fan kwaliteit fan libjen yn in doarp.