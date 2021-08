Merke soarget dochs foar wat ferdivedaasje yn Snits

Sa meie der rûchwei net mear as tûzen minsken tagelyk op it Martiniplein wêze. De merke is in saneamd 'trochstreamevenemint'. Dat betsjut dat foar eltse besiker minimaal fiif kante meter beskikber wêze moat.

"Een belangrijke maatregel is dat het een afgebakend evenemententerrein moet zijn", seit Marrie Eringa. Sy is adviseur iepenbiere oarder en feilichheid by de gemeente Súdwest-Fryslân. "Vandaar dat er ook hekken om de kermis heen staan. Dat zijn we normaal gesproken niet gewend."

Tal minsken telle

Se moatte ek yn de gaten hâlde hoefolle minsken oft op it terrein binne. "Daarvoor hebben we een telconstructie boven de toegangspoorten die registreert hoeveel mensen erin en eruit gaan. Zo weten we altijd hoeveel mensen er op het terrein zijn. Dan kunnen we ook waarborgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden."

Gjin eksakte wittenskip

Dy berekkening fan tûzen minsken is gjin eksakte wittenskip; je moatte der bygelyks ek rekken mei hâlde dat der ek minsken yn de attraksjes sitte en dat ferskilt noch wol wat. Fansels is it ek oan it publyk sels om goed ôfstân te hâlden. Mei dêrfoar binne gemeentlike hanthaveners aktyf, in befeiligingsbedriuw en minsken fan de merke sels.