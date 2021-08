Strânskjinmakkers fine folle minder ôffal: "Ramp MSC Zoe heeft bewustzijn gecreëerd"

De stichting is troch hiel Nederlân dwaande mei it skjinmeitsjen fan de strannen. Ien fan de plakken dêr't it snein allegear begûn, wie op Skiermûntseach. Letter folgen It Amelân, Skylge en freed Flylân.

En wat dêrby opfalt, is dus dat der minder fûn wurdt as oare jierren. Op Skylge bygelyks 150 kilo ôffal, twa jier lyn wie dat noch 750 kilo. Op It Amelân is de delgong minder grut, mar dêr gong it dochs fan 460 kilo twa jier lyn nei 275 kilo dit jier.

Mear minsken sette har yn

Offalekspert Marijke Boonstra tinkt dat it ûnder oare komt troch de ramp mei kontenerskip MSC Zoe. "Daardoor is er waarschijnlijk meer bewustzijn gekomen. En het heeft ervoor gezorgd dat meer mensen zich willen inzetten voor een schone zee."