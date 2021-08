Friezinnen ferdiele titels op NK skeelerjen yn Rotterdam

Yn de finale fan de one lap, wêryn't de dielnimmers yn rûntsje skeelerje, naam topfavorite Klijnstra it op tsjin Lianne van Loon, Fleur Huls en Sascha Schenk.

Nei't Klijnstra yn earste ynstânsje in falske start makke, wie se dêrnei wol goed fuort. De Friezinne pakte direkt de lieding en stie dy net mear ôf. Yn de lêste meters kaam Lianne van Loon noch wol hiel tichtby, mar se kaam der net mear foar del.

Groenewoud oppermachtich

Groenewoud, dy't krekt as Klijnstra ek goed út de fuotten kin op it iis, wie oppermachtich op de puntekoers. Mei Fleur Veen naam se in grutte foarsprong op it peloton. Sy ferdielden de punten by de tuskensprints. En omdat de Hallumse de measte tuskensprints wûn, pakte se in foarsprong.