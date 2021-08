Sifan Hassan: fan Ljouwert nei mytyske status yn Tokio

De namme fan Hassan wurdt net gau fergetten. Se hie al in ymposante earelist, mar op dizze Olympyske Spelen wreidet se dy yn alle gefallen mei twa medaljes út. En se hopet noch in tredde te heljen, op de 10 kilometer. Hassan soarget foar in unikum: se is de earste atleet dy't de 1.500, 5.000 en 10.000 kombinearret op de Spelen.

In part fan har jeugd brocht se troch yn Ljouwert, dêr't se hurddraafde by atletykferiening Lionitas. Geart en Frouke van der Zee wienen har ferieningsgenoaten en folgje har noch hieltyd. Dus ek freed, by de olympyske finale fan de 1.500 meter. Dat dogge se mei soannen Yme en Hidde.

Wachtsje is dreech

Dy lêste is der wis fan dat Hassan goud pakt, Geart hâldt in slach om de earm. "Sifan is wat mear fan it wachtsjen. Yn hoefiere kinst dat dwaan op de 1.500 meter?"