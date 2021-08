Advokaat wol dúdlikere faksinaasjeregels fan oerheid: 'It is no in gaos'

In faksinaaasjeplicht is der net yn Nederlân. Bedriuwen meie dat ek net easksje fan har wurknimmers. "Je mag het ook niet vragen aan personeel. Dat is in strijd met de privacy. Je mag het ook niet registreren, want dat is in strijd met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming red.). Maar op het moment dat de werknemer kiest om geen duidelijkheid te geven, kan het wel consequenties hebben voor het soort werk dat die persoon doet."

It giet dan bygelyks om soarchmeiwurkers dy't mei kwetsbere minsken wurkje. Wurkjouwers meie in personielslid oar wurk jaan.

Stap fierder giet 'te fier'

Dat is oars foar as je in dûnsskoalle ha en allinnich learlingen ha wolle dy't faksinearre binne, seit Grondsma. De eigener fan in Utrechtse dûnsskoalle akseptearret gjin resinte negative test, mar wol in faksinaasjebewiis sjen. "Dat gaat nog een stap verder", seit Grondsma. "Een negatieve test wordt in Nederland algemeen geaccepteerd. Dat wordt veilig bevonden."