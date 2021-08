"It is de moaiste wedstriid dy't ik yn myn libben ea syld ha"

Sytze Brouwer seach op it wetter fan de Snitser Mar dat Grou in bettere start hie: "Nei de start is der faak al tekening yn de wedstriid. Sy kamen as earste by de boppeste tonne. Mar it wie útdaagjend waar, der wie genôch mooglik foar ús."

Rivaal Douwe Visser hie ek troch dat syn start goed wie. "It Hearrenfean wie sânde. Dus dat seach der moai út. Mar ik seach dy jonge hûnen hieltyd in skipke tichterby kommen. Doe tocht ik: bliksem, der moat wol in skipke tusken bliuwe."