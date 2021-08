Simmerblog: Simmer yn Harns

It kloppet wol, seit 'mister-Harns' Wiebe van Dijk. "Die taal kan ik oek wel!" Van Dijk hat no bernsbern. "Dy lulle Hollands. Dat is toch niet te geloven"

Van Dijk tinkt net dat it Harnzers ferdwynt. "As se ouwer wurre, beginne se it over te nemen. It mut der yn blieve. Net as it Fries."

Frysk praat er net. "Mar we fine it wel mooi, as Harlingers."