De gouden skuon fan Cornelis Terpstra fleane de Olympyske Spelen oer

Terpstra hat de wedstriid mei belangstelling folge: "Ik kin hjir wol grutsk op wêze. Ik haw der de hiele tiid foar sitten."

It aventoer fan de gouden skuon is noch net oer, want Lavreysen komt freed wer yn aksje op de heale finale. Sawol Lavreysen as Jeffrey Hoogland hawwe tongersdei mei oermacht de kwartfinalen wûn.

Milimeterwurk

Terpstra makket fytsskuon op maat. Der binne sokke spesifike easken dat de sporters net terjochte kinne yn gewoane winkels. Faak is der noch in lytse korreksje nedich om de krêft fan de hurdfytser sa effektyf mooglik oer te bringen op de fyts, leit er út.