In kwart miljoen mear fakânsjes yn Fryslân

Langer seizoen

Roger Davids fan Merk Fryslân hie oan it begjin fan 2020 net tocht dat de sifers sa posityf útpakke soene foar ús provinsje. "Ik denk dat het een heel bijzonder jaar is geweest, waarin heel veel Nederlanders toch in eigen land op pad zijn gegaan. En dat heeft natuurlijk voor heel het toerisme in heel Nederland uiteindelijk in de zomer en in het najaar voor een veel langer seizoen gezorgd."

Wurdearring

Davids tinkt dat de wurdearring fan de minsken foar it fakânsje fieren yn eigen lân ek positive gefolgen ha sil foar de takomst. "We hebben natuurlijk laten zien dat we de ruimte hebben in Fryslân. Daarnaast zijn mensen ook veel op het water geweest en dat is zo enorm goed bevallen, dat ik wel verwacht dat er een groep veel bewuster voor Nederland kiest en ook voor onze provincie."