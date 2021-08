"Oerheid hat gjin ynteresse yn de touringcarsektor"

It stilstean kostet jild en dus ek banen. De sektor ropt dan ek op om net samar op te hâlden mei de finansjele stipe.

"Wy binne net de loftfeartsektor, fleane gjin Boeing 737's", seit Klaas Veenstra fan Veenstra Reizen yn Bûtenpost. "Der is gjin ynteresse foar de sektor, wylst dy al hurd troffen wurdt."

Fjirdepart fan de banen fuort

Sûnt it útbrekken fan de coronakrisis is in fjirdepart fan de banen ferlern gien. Veenstra: "We sjogge dat graach gau oars, mar as de oerheid echt ophâldt mei de stipepakketten falle der noch mear bedriuwen om. Je moatte it yn de simmer fertsjinje foar de winter, mar it seizoen no is koart."

It regear is fan doel yn it fjirde fearnsjier op te hâlden mei de finansjele stipe, om't de ekonomy no wer goed draait. Dat soe foar in soad bedriuwen problemen opsmite kinne. De maitiid en de simmer foarmje gewoanwei de tiid om jild te fertsjinjen foar de winter, mar troch alle beheiningen is it dreech foar bedriuwen om omset te draaien.

Draaiende hâlde

Veenstra Reizen sels tinkt dat sy it noch wol eefkes folhâlde. Dat hat benammen te krijen mei fêste opdrachten. "Wy kinne ús fêste sjauffeurs ride litte en it draaiende hâlde. Mar we kinne dreech in planning meitsje foar de langere termyn."