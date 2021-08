Slûzen Marsum en Nij Beets reparearre: fernielingen by Marsum

Gemeente Waadhoeke hat de slûs wer yn wurking set en hat der ek nije, swierdere slotten op pleatst. De plysje tinkt nei oer it pleatsen fan in kamera op it plak.

Yn Nij Beets hawwe ek wurksumheden oan in slûs west. It skomeganisme fan de Doeke Rollemaslûs wie ôfbrutsen. Wetterskip Fryslân moast in pear dûkers ynsette om de skúf wer út it wetter njonken it Polderhoofdkanaal te tillen.