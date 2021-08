Te min prikt yn Achtkarspelen en Dantumadiel: dat moat oars, fynt boargemaster Brouwer

Boargemaster Brouwer kin de finger der noch net krekt op lizze hoe't it kin dat krekt dizze gemeenten efterrinne. "Sis it ris. Wy hawwe der in soad enerzjy stutsen om derfoar te soargjen dat minsken harren faksinearje litte. sa is de faksinaasjebus yn Surhústerfean west."

Jongelju tusken de 20-28 jier

Mar de sifers wize oars út. "It docht wol bliken dat wêr't de measte gemeenten tusken de 75-85 persint sitte, Achtkarspelen en Dantumadiel tusken de 60-75 persint sitte." Ut oerlis mei de GGD wit Brouwer wol dat it foar it grutste part om de jongerein giet. "De groep tusken de 20 en de 28 jier âld. Dêr rinne dizze twa gemeenten wol efter."