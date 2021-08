2,3 miljoen foar ferbining wurk, oplieding en oerheid yn Noardeast-Fryslân

It giet om projekten fan fjouwer organisaasjes: Leerwerkloket Noordoost-Fryslân, Bokashi Groenstations, Combex en it Innovatiehuis Toerisme.

Fan boaiem ta wurktraining

It Leerwerkloket set him yn foar oplieding en wurk, troch ûnder oare te helpen by training, staazje en it sykjen nei wurk. It Innovatiehuis Toerism wol derfoar soargje dat studinten en ûndernimmers yn de rekreaasje en it toerisme inoar moetsje.

'Bokashi' is in dongstof dy't goed is foar de boaiem en dy't makke wurdt fan ôffal- en dongstoffen. Combex sil him dwaande hâlde mei it ferfier fan yndustriële bou-eleminten, lykas gevels. As der minder reizge hoe't te wurden foar de bou, kin der duorsumer wurke wurde.